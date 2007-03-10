Преступление ли просить милостыню у церкви?

В Житомирской области милиция возбудила уголовные дела против двух женщин, которые заставляли своих внучек попрошайничать.

Об этом УНИАН сообщили в Житомирском горотделе милиции.

Женщины 40 и 56 лет проживают в Житомире, их семьи неблагополучные, как и семьи обеих девочек. Бабушки отсылали детей в церковь просить милостыню и приносить заработанные таким образом деньги домой. Девочки 9 и 12 лет попрошайничали и не посещали школу.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по ст.304 Уголовного кодекса Украины (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность). Им грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

Дело о привлечении детей к попрошайничеству в Житомирской области зарегистрировано впервые.