Реорганизация украинской библиотеки в Москве означает её ликвидацию

Объединение украинцев России, Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, Региональная общественная организация “Украинцы Москвы” протестуют против запланированной Комитетом по культуре Москвы (подразделение правительства Москвы) реорганизации Библиотеки украинской литературы в Москве в Библиотеку народов России.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении объединенной пресс-службы Федеральной национально-культурной автономии украинцев России и Объединения украинцев России.

Члены этих общественных организаций считают, что такая реорганизация будет “означать фактическую ликвидацию украинской библиотеки, второй раз в ее истории”. При этом в сообщении отмечается, что на сотрудников библиотеки оказывается давление.

По данным пресс-службы, на восстановление Библиотеки украинской литературы, ликвидированной в 1938 году, ушло 18 лет работы украинских общественных организаций вместе с государственными органами Москвы. В новом помещении, в нормальных условиях, библиотека открылась 26 мая 2006 года, там сформирован единственный в Российской Федерации уникальный библиотечный фонд. При этом в постановлении правительства Москвы определенно, что библиотека основана «с целью создания условий для развития национальных культур в Москве и организации свободного доступа к информации и литературе на украинском языке». Как считают в организациях украинцев в России, библиотеку “кто-то пытается сделать разменной монетой сегодняшних политических взаимоотношений или - о чем говорят многие члены украинских организаций - предметом имущественных интересов, связанных с хорошим помещением библиотеки в центре Москвы”.

В связи с этим, украинская общественность Москвы обратилась к руководству России и Москвы с требованиями не допустить осуществления реорганизации Библиотеки украинской литературы. В частности, мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ направлено коллективное письмо от читателей библиотеки.