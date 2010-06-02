В Киевском зоопарке родилась самочка зебры Гранта

В Киевском зоопарке 31 мая 2010 года родилась самочка зебры Гранта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, родила зебра на имя Тува, 2004 г.р., отец - самец Тео 2004, г. р.

На данный момент новорожденная самочка чувствует себя хорошо и находится вместе с мамой в помещении, отдельно от других зебр.

Зебра Беме, или Зебра Гранта - Equus burchelli bohme - встречается как в природных условиях, так и в заповедниках. В результате преследования зебры во многих частях области распространения истреблены полностью, в других - немногочисленные. Хорошо переносят неволю и регулярно размножаются, но приручаются плохо. Длина тела зебры 200-240 см, хвоста 47-57 см, высота в загривке 120-140 см, весят до 350 кг, грива у них короткая, прямостоящая; хвост с гроздью длинных волос на конце. Для всех зебр характерна своеобразная расцветка тела, состоящая из темных и светлых чередующихся полос, так называемая «расчленяющая» расцветка.

У зебры Гранта по однотонному белому полю расположены черные полосы. Они широкие сверху, сужаются на боках и исчезают на брюхе. Зебр тяжело обнаружить, если они неподвижны, даже на открытом месте. Если тело животного, которого пересекают полосы, резко контрастирующие с основной расцветкой, общие контуры становятся перерывчатыми и животное становится плохо заметным. Черно-белые зебры достаточно хорошо заметны при ярком солнечном освещении. Днем им на надо прятаться. Зато в сумерках, когда выходят на охоту львы и леопарды, полосатая лошадка абсолютно сливается с окружающей растительностью.

Полосатое «одеяние» зебр долгое время оставалось загадкой для ученых: его яркость приходила в противоречие с необходимостью маскироваться. Но, как выяснилось, полосатая расцветка помогает зебрам: при малейших признаках опасности они убегают, а во время бега контуры силуэтов, благодаря полоскам, стираются, черно-белые полосы сливаются в серебристо-серый цвет, и бегущее стадо абсолютно сливается с горизонтом. Бегущую зебру почти невозможно разглядеть среди антилоп и других животных.

Зебры - это стадные полигамные животные. Раньше, когда они были более-менее численные, можно было наблюдать стада нескольких сотен голов. Сейчас они встречаются табунами по 10-30 голов. Питаются травянистой растительностью. Широко кочуют в связи с сезонными изменениями кормовых условий. Продолжительность беременности 346-390 дней. В помете 1-2 детеныша.

Как сообщал УНИАН, в марте в Киевском зоопарке погиб самец зебры Гранта.