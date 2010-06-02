В Киевском зоопарке настаивают, что бизон был отравлен

В Киевском зоопарке настаивают, что причиной смерти бизона Вии стало отравление.

Об этом сказано в переданном УНИАН пресс-релизе Киевского зоопарка от 1 июня.

«Вскрытие тела бизона Вии, погибшей 30 мая в столичном зоопарке, показало, что большое количество кровоизлияний в организме животного может быть следствием острой формы интоксикации, возможно, ядом неизвестного происхождения. Сегодня образцы тканей погибшего животного будут переданы на экспертизу, выводы которой должны позволить специалистам подтвердить диагноз и определить вещество, ставшее причиной гибели бизона», - отмечается в пресс-релизе.

В зоопарке настаивают, что результаты вскрытия делают несостоятельными утверждения о том, что животное умерло из-за старости. «Действительно, бизон Вия, которой на момент гибели было 26 лет, находилась в преклонном возрасте. Однако, Вия была клинически здоровым животным и до того рокового вечера она чувствовала себя очень хорошо. Ее скоропостижная смерть не могла быть вызвана естественными причинами», - сказано в пресс-релизе.

В Киевском зоологическом парке много животных, возраст которых превысил или приближается к максимальному возрасту. Это 20-летняя львица Вика, 30-летний малайский медведь Соломон, 40-летний белый южный носорог Тревога, 52-летняя самка гиппопотама Бреста, 30-летний гуанако Ястреб, 42-летняя самка шимпанзе Микси, 54-летний казуар Казик, 90-летний самец китайского аллигатора Жабик и другие. «Если следовать логике людей, которые, не будучи специалистами ни в области ветеринарии, ни в области зоологии, распространяют необдуманные заявления, они давно должны были бы умереть. Однако, все эти животные прекрасно себя чувствуют и, убеждены, еще не один год будут радовать наших посетителей. Именно благодаря высокому уровню профессионализма сотрудников зоопарка, обеспечивающих им достойные условия содержания, уход и ветеринарное обслуживание», - подчеркивают в зоопарке.

В связи с последними событиями дирекция Киевского зоологического парка призывает всех, и, в первую очередь, правоохранительные органы, воздержаться от непрофессиональных комментариев. «Убеждены, что киевляне, как и сотрудники зоопарка, ждут от них активных следственных действий и результатов, а не громких заявлений, не имеющих под собой никаких оснований», - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК заявил, что ни одна из смертей животных, случившихся в Киевском зоопарке за последнее время, не была вызвана отравлением.

По его словам, в ходе экспертизы в тканях погибшего в зоопарке слона Боя ядохимикатов не обнаружено.

Кроме того, В.ПОЛИЩУК не видят оснований утверждать, что самку бизона отравили. "Вероятнее всего, бизон умер от старости. Эти животные живут 20-25 лет, а этой самке было 26", – сказал он.

Газета также писала, что согласно предварительным результатам анатомического вскрытия бизона, проводившегося в Национальном университете биоресурсов и природопользования, животное умерло от возрастных изменений в организме.

26 апреля этого года в столичном зоопарке умер индийский слон по кличке Бой, а 26 мая – верблюдица Майя. По версии руководства зверинца, животных отравили бывшие сотрудники предприятия, уволенные за финансовые злоупотребления. В минувшее воскресенье, 30 мая, в зоопарке Киева умерла 26-летняя самка бизона по кличке Вия. По мнению руководства КП "Киевский зоопарк", она также была отравлена.