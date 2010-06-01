Милиция вновь задержала охранников, «похитивших» бухгалтера ЮГОКа

Освобожденные согласно определению суда сотрудники частной охранной фирмы, охранявшие бывшего главного бухгалтера Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) Нину КОЗЛОВСКУЮ, 29 мая вновь задержаны органами МВД Днепропетровска. Об этом сообщил адвокат сотрудников частной охранной фирмы Игорь ГОЛОВКО, который считает задержание своих подзащитных незаконным.

По его словам, 28 мая Апелляционный суд Днепропетровской области своим определением постановил освободить из-под стражи четверых сотрудников частной охранной фирмы Е.БОГОМОЛОВА, В.СЕРГЕЕВА, Л.ПОЛЯКОВА и В.ДОЛИНУ, обвиняемых в якобы похищении бывшего главного бухгалтера Южного горно-обогатительного комбината Н.КОЗЛОВСКОЙ.

Однако, как сообщил И.ГОЛОВКО, 29 мая на основании документов, подписанных начальником следственного управления ГУ УМВД Днепропетровской области Г.СОЛДАТЕНКО, освобожденные сотрудники частной охранной фирмы вновь были задержаны. По мнению адвоката, данное задержание произведено незаконно и будет в ближайшее время оспорено в судебном порядке. Адвокат не сомневается в позитивном для его подзащитных решении суда.

Как сообщалось в СМИ, 30 апреля, во время силового захвата ЮГОКа, главный бухгалтер предприятия Нина КОЗЛОВСКАЯ была принуждена к написанию заявления об увольнении. Видимо, чувствуя угрозу своей жизни и здоровью, сразу после увольнения она заключила договор об охране себя и своей семьи с частной охранной фирмой.

Однако, 8 мая главбух вместе с мужем и дочерью, двумя охранниками и водителем была задержана сотрудниками милиции в одном из криворожских кафе.

После задержания г-жа КОЗЛОВСКАЯ была доставлена в УВД г. Кривого Рога. После ночного пребывания и появилось заявление о том, что ее похитили… «задержанные вместе с ней охранники и водитель».

12 мая, во время очных ставок, Н.КОЗЛОВСКАЯ отказалась от своего заявления о ее похищении охранниками, заявив, что с 1 мая они охраняли ее на законных основаниях.