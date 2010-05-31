Нацбанк ввел в обращение памятную монету “Зарваниця” (фото)

Национальный банк Украины ввел в обращение 28 мая 2010 года памятную монету “Марійський духовний центр - Зарваниця” номиналом 10 гривен, посвященную одному из давних мест паломничества - Марийскому духовному центру - Зарванице (Тернопольская обл.).

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, тираж - 7 тыс. штук.

На аверсе монеты размещен малый Государственный герб Украины, надпись полукругом НАЦІОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАЇНИ (вверху), номинал, год чеканки монеты - 10/ГРИВЕНЬ/2010 (внизу) и изображена чудотворная икона Зарваницкой Матери Божьей, с левой и правой сторон - ангелы из иконостаса.

На реверсе монеты изображены: величественный архитектурный комплекс, доминантой которого является Собор Зарваницкой Матери Божьей и колокольня, надписи: МАРІЙСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР (вверху полукругом) и с. ЗАРВАНИЦЯ/ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. (внизу).

Художники: аверс - Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК; реверс - Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.

Скульптор - Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.

Памятная монета номиналом 10 гривен является действительным платежным средством Украины.