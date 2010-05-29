СМИ: контрразведка СБУ не будет заниматься российскими спецслужбами

В качестве жеста доброй воли и демонстрации нового политического курса высшего руководства Украины вся работа Департамента контрразведки СБУ по российским спецслужбам в Украине полностью прекращена.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели».

Кроме того, по данным издания, программа подготовки сотрудников СБУ для нелегальной агентурной работы профинансирована в 2006-2009 годах примерно на 3% от запланированного, что привело к срыву всех программ подготовки нелегалов.

«ЗН» также напоминает, что 19 мая главы СБУ Украины и ФСБ России подписали соглашение о сотрудничестве, который включает возвращение сотрудников ФСБ в Севастополь (они отсутствовали там с 13 декабря 2009 года, когда украинская сторона потребовала вывода офицеров контрразведки Черноморского флота, относящейся к ФСБ РФ, с территории Украины).