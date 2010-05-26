Янукович уволил главу Винницкой ОГА

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Владимира ДЕМИШКАНА с должности председателя Винницкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

«Уволить ДЕМИШКАНА Владимира Федоровича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, В. ЯНУКОВИЧ назначил В.ДЕМИШКАНА председателем Винницкой ОГА 6 апреля этого года.

Сегодня, 26 мая, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сообщил, что правительство назначило В. ДЕМИШКАНА руководителем «Укравтодора». Министр при этом сослался на решение, принятое на заседании Кабмина.

Справка УНИАН. В. ДЕМИШКАН уже дважды назначался председателем «Укравтодора» - в 2001 и в 2006 годах.