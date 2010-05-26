В результате падения в колодец погиб 80-летний мужчина
23:36, 26 мая 2010Общество
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Трагедия в Николаевской области
В селе Анатольевка Березанского района Николаевской области в результате падения в колодец погиб 80-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Николаевской области, сообщение о трагедии поступило от сотрудников милиции, которые попросили помощи в извлечении тела мужчины, которого нашла его жена в колодце на собственном приусадебном участке.
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