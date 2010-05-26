Умер Лесь Сердюк
17:56, 26 мая 2010Общество
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Актеру было 69 лет
В среду утром на 70-ом году жизни умер известный украинский актер Лесь Сердюк.
Об этом “Украинской правде. Жизнь” сообщили источники в Киевском национальном университете Театра, Кино и Телевидения, где Сердюк преподавал актерское мастерство.
Где и когда будут хоронить актера, пока еще неизвестно.
Лесь Сердюк родился в Харькове 14 октября 1940 года. В родном городе он закончил театральный институт.
В 1988 году Лесь Сердюк получил награду как исполнитель лучшей мужской роли в фильме "Солом`яні дзвони" на международном кинофестивале в Карловых Варах.
Последний фильм, в котором зрители могли видеть Леся Сердюка - фильм Владимира Бортко "Тарас Бульба". В ленте Сердюк сыграл казака Песта.
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