Умер Лесь Сердюк

В среду утром на 70-ом году жизни умер известный украинский актер Лесь Сердюк.

Об этом “Украинской правде. Жизнь” сообщили источники в Киевском национальном университете Театра, Кино и Телевидения, где Сердюк преподавал актерское мастерство.

Где и когда будут хоронить актера, пока еще неизвестно.

Лесь Сердюк родился в Харькове 14 октября 1940 года. В родном городе он закончил театральный институт.

В 1988 году Лесь Сердюк получил награду как исполнитель лучшей мужской роли в фильме "Солом`яні дзвони" на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Последний фильм, в котором зрители могли видеть Леся Сердюка - фильм Владимира Бортко "Тарас Бульба". В ленте Сердюк сыграл казака Песта.