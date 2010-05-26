Евро на межбанке подросло

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9210/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9265. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9245/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2524/0,2526, к 12:00 цены выросли до 0,2540/0,2541. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2544/0,2545. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1899 (-0,4351).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2288/1,2290, а к 14:30 повысились до 1,2317/1,2319. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7305/9,7405, к 12:00 цены ушли вверх – 9,7705/9,7800. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 9,7595/9,7645.