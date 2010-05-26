Минобороны РФ хочет возобновить производство «Русланов»

Министерство обороны РФ в рамках государственной программы вооружений на 2011-2020 годы планирует возобновить производство самолетов Ан-124 "Руслан" и закупить 40 самолетов Ан-70, заявил в среду журналистам командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир ШАМАНОВ.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«При разработке госпрограммы мы подали свои предложения, будут ли они реализованы в утвержденном варианте госпрограммы, сказать пока не могу», - сказал командующий.

По его словам, самолет Ан-70 после всех доработок должен занять нишу самолета Ан-12.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолёт "Руслан" - самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты производили в Ульяновске и в Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным соглашениям России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнения в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года на МАКС-2009. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша 150 млн. руб. для окончания летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджет России заложено около 500 млн. руб.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.