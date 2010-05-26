Томенко просит генпрокурора изучить ситуацию в Черкассах

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить ситуацию с открытием ресторана и строительством выносной террасы в здании, являющемся памятником архитектуры Черкасс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в обращении, в частности, говорится о том, что общественность Черкасской области и местные СМИ неоднократно поднимали вопрос законности открытия ресторана «Боттичелли» и постройки его выносной террасы в помещении историко-архитектурного памятника ХІХ в. Здание, расположенное на улицы Крещатик в Черкассах и спроектированное архитектором Владиславом Городецким в конце ХІХ века, принадлежит к памятникам архитектуры местного значения и находится в областной коммунальной собственности.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в стенах здания размещена редакция газеты «Черкаський край», мемориальный музей выдающегося украинского поэта и общественного деятеля Василия Симоненко, который в свое время работал в этой редакции, а также областная организация Союза журналистов Украины.

В то же время в прошлом году первый этаж здания, в обход законодательства, оказался в частной собственности и там открыт ресторан «Боттичелли».

Заместитель председателя ВР отметил, что, несмотря на то, что данный дом является памятником архитектуры и осуществлять перепланировку в нем запрещено, новому владельцу удалось получить разрешение на перепланировку и благоустройство прилегающей территории, и в результате, в доме были снесены внутренние стены и сделан еще один выход.

По словам Н.ТОМЕНКО, в апреле с.г. на тротуаре перед рестораном началось возведение колонн выносной летней террасы, которая фактически перегородила весь тротуар перед домом, что не только портит и закрывает фасад исторического здания, но и поднимает вопрос безопасности пешеходов, поскольку им приходится обходить каркас выносной террасы по проезжей части.

Однако, по словам Н.ТОМЕНКО, наибольшее возмущение общественности и сотрудников редакции газеты «Черкаський край» вызывает тот факт, что колонна террасы расположена впритык к новооткрытому к 75-летнему юбилею барельефу Василия Симоненко. «Это единственное место, где можно посетить кабинет, в котором работал Василий Симоненко, и только в январе этого года, к юбилею поэта, на нем (на доме) был установлен барельеф и выбиты его бессмертные слова. В настоящее время же впритык к лицу поэта разместилась терраса ресторана и вскоре будут раздаваться тосты и ресторанное пение», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также отметил, что для установления малых архитектурных форм в зданиях, которые находится в областной коммунальной собственности, по законодательству необходимо получить соответствующие согласования, которые, по сообщениям в местных СМИ, получены не были.

Ввиду резонансности такого события, заместитель председателя ВР попросил генерального прокурора дать поручение детально изучить ситуацию с законностью открытия ресторана и сооружения выносной террасы в памятнике архитектуры города Черкассы.