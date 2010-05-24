Мэр погорел на взятке в Харьковской области

В ходе проведения оперативных мероприятий работники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области за вымогание взятки задержали мэра одного из городов области.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Мужчина 1959 года рождения, государственный служащий IV категории 7 ранга, требовал от жителя Харьковской области взятку в размере 20 тыс. грн. за оформление документов на право собственности на земельный участок в Барвинковском районе.

Работники милиции задержали мэра во время получения 16 тыс. грн. – первой части оговоренной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. Собранные материалы переданы в прокуратуру Харьковской области.