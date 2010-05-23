В Донецке проходит «Джерело талантов»

В Донецке 22-23 мая проходит VІІІ Открытый Конкурс украинской песни, танца, народной музыки и изобразительного искусства имени Т.Г.Шевченко «Джерело талантов».

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвіта» им. Т. Г. Шевченка.

Согласно сообщению, в этом конкурсе принимают участие 350 участников из всех регионов Украины.

Организаторами мероприятия выступили Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации, Донецкая областная организация Всеукраинского общества «Просвіта» им. Т.Г. Шевченко, Донецкий областной учебно-методический центр культуры при поддержке Управления по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации и Донецкого городского совета.

В рамках конкурса «Джерело талантов» проходит конкурс вокалистов, конкурс танцевальных ансамблей и конкурс молодых мастеров, которые представляют на суд жюри изделия традиционного народного искусства Украины в различных видах техники.

Сегодня же участники конкурса отдадут дань уважения Т.Шевченко и возложат цветы к памятнику Кобзарю в центре Донецка.

В заключение конкурсной программы в шахтерской столице состоится праздничный гала-концерт победителей во Дворце культуры металлургов.