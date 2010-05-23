Синоптики обещают дожди, грозы и град

Завтра, 24 мая, в Украине сохранится переменная облачность, пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью дожди будут местами, а днем кратковременные грозовые дожди ожидаются повсюду, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 17-22°, на юге до 25°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области ночью местами, а днем везде кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью по области 7-12°, днем 17-22°, по Киеву - ночью 10-12°, днем около 20°.

Сегодня, 23 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 18-20°, в районе Ялты, Алушты и Феодосии 14-15°, в Днепре возле Киева 19°.