В Сумах сегодня пройдет Парад Невест

Сегодня в Сумах уже во второй раз состоится Парад Невест.

Как передает корреспондент УНИАН, девушки в свадебных платьях пройдут по улицам областного центра, будут ездить по городу в праздничном троллейбусе, будут фотографироваться в самых интересных местах и общаться с прохожими.

Цель мероприятия - повысить ценность таких понятий, как брак и семья.

Кроме того, на одной из центральных площадей состоится свадебная выставка, во время которой дети смогут проехаться в карете, а все желающие – попробовать свадебный торт, а участники военно-исторического клуба «Тамерлан» устроят бой на шпагах.

Организаторы обещают также много веселых конкурсов и сюрпризов.