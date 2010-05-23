Азаров: не собираюсь сводить счеты с Тимошенко, но...

Более 90% из около 3000 решений правительства Юлии Тимошенко не оформлены соответствующим образом, заявил премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, эти решения утверждались без необходимого обсуждения, не совпадали со стенограммой, противоречили ей. "На бумаге записано одно, а в действительности выпустили другое... Почти 90% не находились на контроле, остались нереализованными... Для предыдущего правительства - абсолютная норма. Сказали и забыли", - пояснил он.

"Мы не собираемся ни счеты сводить, ни упрекать правительство Тимошенко за дилетантство. Но намерены объяснить людям, почему подобных "специалистов" нельзя больше допускать к управлению", - цитирует премьера Украинская правда.