Летчики ВМС Украины едут учиться в США
07:29, 23 мая 2010Общество
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Как выжить на воде и организовать спасение
Группа морских летчиков Военно-морских сил Украины с 23 по 29 мая в американском городе Пенсакола (штат Флорида) будет изучать вопрос выживания на воде авиационных подразделений, в частности, опыт ВМС США в организации поисково-спасательных операций во время вынужденного приводнения летательных аппаратов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, визит делегации морских летчиков в США проходит в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на май-июнь текущего года.
Группу возглавляет заместитель начальника морской авиации командования ВМС Украины полковник Андрей ОРЛОВ.
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