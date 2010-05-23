Литвин про мизерный долг, МВФ и припрятанные сбережения граждан

Сумма внешнего долга Украины незначительна по сравнению с критически возможным объемом заимствований, считает председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос об объеме нового транша от Международного валютного фонда и общей внешней задолженности Украины перед МВФ.

По словам В.ЛИТВИНА, сумма долга Украины перед МВФ составляет более 10 млрд. долларов, а новый транш предусматривается в сумме около 19 млрд. долларов.

«Я должен сказать, что внешний долг Украины мизерный по сравнению с критическим, то есть тем, больше которого нельзя подниматься», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он подчеркнул, что в решении экономических проблем государства ключевую роль могут сыграть личные сбережения граждан, которые стоит, по мнению В.ЛИТВИНА, вернуть в банки.

«Если не задействовать внутренние возможности людей, то никакие кредиты нам не помогут. Люди имеют сбережения, они не доверяют банкам, и эти деньги у них не работают», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, возвращение доверия граждан Украины к банковской системе даст возможность возобновить экономическую стабильность в стране.