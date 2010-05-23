В Сумы привезли Курскую Коренную икону Пресвятой Богородицы

22 мая в Спасо-Преображенский кафедральный собор города Сумы была доставлена Курская Коренная икона Пресвятой Богородицы «Знамение».

Как передает корреспондент УНИАН, поклониться Ей и попросить заступничество в Богоматери в областной центр прибыли паломники со всей Украины, а также из России, Молдовы и Беларуси.

Встречали святыню на площади Независимости областного центра епископ Сумской и Охтырский УПЦ МП ЕВЛОГИЙ, священнослужители, руководители области а также тысячи прихожан.

На память о прибытии святыни в Сумы на месте когда-то разрушенного Николаевского храма временно установили поклонный крест, который сегодня был освящен. Здесь же состоялась торжественная встреча чудотворной иконы, которую потом перенесли в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

23 мая, в день Святой Троицы, и 24 мая, в день Святого Духа, в Спасо-Преображенском соборе отслужат праздничные Божественные литургии при участии приглашенных архиереев, гостей в священном сане и настоятелей сумских храмов. 25 мая после Божественной литургии состоится крестный ход и проводы иконы на границе Сумской и Курской областей.

В своем послании архипастыря сумчанам епископ ЕВЛОГИЙ отметил, что чудотворная икона в Сумы прибыла во второй раз. Впервые это произошло в 1687 году во время сбора российской армии перед походом на Крым. Тогда икону встретили казаки во главе с полковником Герасимом Кондратьевым. В Сумах она находилась до начала похода. Списки с иконы получили все полки, которые отправлялись в поход, в том числе Сумской и Охтырский.

В 2009 году после 90-летнего отсутствия чудотворная икона побывала в Москве и Курске.

В Украину святыня прибыла с благословения Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА и будет находиться лишь в двух городах – Киеве и Сумах.

В Сумах икона будет находиться четыре дня. На все это время городская власть ограничила передвижение по некоторым пешеходным улицам, где расставлены турникеты. В усиленном режиме вблизи собора будут нести службу стражи порядка, кроме того, там полностью перекрыто движение автотранспорта.

Для пассажирского транспорта Сум сделаны объездные маршруты.

Как сообщал УНИАН, Сумской городской совет запретил продавать алкогольные напитки и пиво в центре города с 22 по 24 мая, и согласно решению, принятом на внеочередной сессии горсовета, круглосуточная продажа алкоголя и пива запрещена одновременно 23-м предприятиям торговли и ресторанного хозяйства, находящимся в центральной части областного центра.