В Украину из США сегодня прибывает чудотворная икона

Чудотворная Курско-Коренная икона Божией Матери «Знамение» прибывает в аэропорт «Борисполь» сегодня в 18.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-офисе Украинской Православной Церкви.

Торжественная встреча иконы состоится на месте строительства Кафедрального собора УПЦ в храме Всех Святых (ул. Железнодорожное шоссе, 3). Богослужение в честь этого события возглавят Предстоятель УПЦ Митрополит ВЛАДИМИР и первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Митрополит ИЛЛАРИОН, после чего перед святым образом начнется праздничный молебен Божией Матери.

Святыня будет находиться в Киеве с 14 до 22 мая. Ежедневно в храме Всех Святых будет совершаться Божественная литургия и вечернее богослужение. Также духовенство Киева через каждые два часа будет служить молебны с акафистом.

22 мая, около 13.00 икона отбудет в город Сумы, где будет находиться в Спасо-Преображенскому кафедральном соборе до 25 мая.

25 мая чудотворный образ передадут делегации Курской епархии Русской Православной Церкви.

Справка УНИАН. Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» - главная реликвия православных за рубежом. Впервые икона «Знамение» упоминается в 1295 году. После нашествия татаро-монголов отряд дружинников отправился на охоту на окраинах Курска. На берегу реки Тускари один из воинов увидел икону Богородицы, которая лежала на корнях дерева. Когда он поднял ее, из земли забил источник. Дружинники рассказали о чуде князю, и тот велел перенести находку в свой домовый храм. После чего икона пропала. Ее нашли через несколько дней на прежнем месте, возле корней дерева. Еще трижды ее забирали, и трижды она покидала церковь. Тогда решили, что Богоматерь желает, чтобы ее изображение оставалось там, где его нашли, и построили на берегу Тускари часовню.

В один из набегов на Курскую область татары решили сжечь часовню. Но деревянное здание не горело. Освирепевшие враги разрубили икону на две части и бросили их в разные стороны, а священника, который служил при часовне, погнали в Крым. Но судьба этого человека сложилась так, что он вернулся, разыскал обе половинки «Знамения», соединил их, и они «срослись»! Тонкий “шрам” посредине реликвии виден на иконе и сегодня.

Во время революции икону вывезли из страны и долгое время выставляли для поклонения в церквах Европы и Америки.