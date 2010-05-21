Азаров: в Казахстане много урана, но...

Украина пока не рассматривает возможность сотрудничества с Казахстаном в ядерной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после заседания глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что в Казахстане, безусловно, есть крупные месторождения, однако для Украины сегодня главная задача разрабатывать свои месторождения.

«Наша сейчас задача, прежде всего, поднять свои месторождения. То есть задействовать, прежде всего, наши возможности. Поэтому мы сейчас пока ведем речь о сотрудничестве в части освоения наших месторождений и участия в этом России в качестве кредитора строительства завода или в качестве той стороны, которая, скажем так, будет заинтересована вместе с нами участвовать в разработке нашего сырья», - сказал Н.АЗАРОВ.