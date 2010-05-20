Компания Фирташа требует от Нафтогаза 5,4 миллиардов долларов

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) в Арбитражном суде Торговой Палаты Стокгольма (Швеция) подтвердила свои ранее заявленные претензии к НАК «Нафтогаз Украины» по возмещению ущерба в денежной форме. Сумма требований составляет порядка 5,4 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

По его словам, а Арбитражном суде Торговой Палаты Стокгольма состоялись очередные слушания в рамках рассмотрения спора компании RosUkrEnergo AG против НАК «Нафтогаз Украины».

«На данных слушаниях рассматривались взаимоотношения сторон в 2009 году, а именно, незаконное изъятие НАК «Нафтогаз Украины» с ведома прежнего правительства Украины 11 млрд. куб. м. природного газа компании RosUkrEnergo AG в ПХГ Украины», - сказал А.КНУТОВ.

При этом он добавил, что «наша компания подтвердила свои ранее заявленные претензии к украинской стороне по возмещению ущерба в денежной форме. Сумма требований составляет порядка 5,4 млрд. долларов США».

Также он отметил, что согласно графику разбирательства, решение стокгольмского арбитража ожидается до августа 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 18 мая совладелец RosUkrEnergo Дмитрий ФИРТАШ сказал, что оптимальным решением Стокгольмского суда для RosUkrEnergo будет вариант, обязывающий Украину вернуть стоимость 11 млрд. куб. м газа. «Мы рассчитываем на успешное завершение. Нам бы хотелось получить стоимость газа, но нам предлагают объемы газа», - сказал Д.ФИРТАШ.

Как сообщалось в “Зеркале недели” (№18 (798) от 15-21 мая т.г.), НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность заключения мирового соглашения с RosUkrEnergo и возмещения последней 11 млрд. куб. м газа в товарном выражении.

Кроме того, по данным издания, «Нафтогаз» также рассматривает возможность признать незаконность изъятия у RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа без признания и выплаты штрафных санкций. Но вместо этого «Нафтогаз» должен будет компенсировать размер рыночных убытков, нанесенных RosUkrEnergo.

Напомним, этот объем газа был изъят НАКом у RosUkrEnergo в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАКом и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

По делу RosUkrEnergo против «Нафтогаза Украины» уже состоялись два слушания по сути дела (в июне-июле 2009 года и в январе 2010-го) и несколько процессуальных слушаний.

В начале апреля Стокгольмским арбитражным судом было принято промежуточное решение о возмещении НАКом компании RosUkrEnergo 197 млн. долл.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).