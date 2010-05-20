На Закарпатье остаются подтопленными 378 частных усадеб

В Закарпатской области вследствие сильных ливней остаются подтопленными 378 частных усадеб и 3 тыс. 888 га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на большинстве рек Закарпатья продолжается снижение уровней воды. На Тисе в городе Хуст максимальный уровень воды прошел, формируется максимум возле пгт Вилок. На Тисе в Чопе продолжается повышение уровней воды с достижением максимального значения 1120-1170 см, произойдет выход воды на заводь. На Латорице в Чопе сохраняются высокие уровни воды в интервалах 695-710 см над нулем поста.