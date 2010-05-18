Милиция готовит к курортному сезону внутренние войска и велосипеды

В курортный сезон Крым для обеспечения общественного порядка привлечет полтысячи военнослужащих Внутренних войск, кроме того, летом возобновят работу временные отделения милиции и велопатрули.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Симферополе сообщил начальник крымской милиции Александр ПРОСОЛОВ.

«Для увеличения плотности перекрытия патрулями территорий курортных городов будут использоваться дополнительно выделенные в распоряжение главка милиции пятьсот военнослужащих Внутренних войск, которые прибудут из Киева», - сказал А.ПРОСОЛОВ.

Военнослужащие будут охранять общественный порядок в Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Ялте, Черноморском, Раздольненском и Симферопольских районах.

«С первого июня возобновляют деятельность временные отделения милиция в Керчи, Ялте, Судаке, Саках, симферопольском поселок Николаевка, (возобновляется) работа велопатрулей в Симферополе, Феодосии, Евпатории», - заявил А.ПРОСОЛОВ.

Правоохранители проводят профилактические мероприятия по предупреждению аварийности на пассажирском транспорте.

Как сообщал УНИАН, стоимость отдыха в Крыму увеличилась, по сравнению с 2009 годом, в среднем на 15% - подорожали энергоносители и продукты. Рост цен в основном коснулся отдыха в пансионатах класса «эконом» и среднего ценового сегмента, стоимость элитного отдыха почти не изменилась. Несмотря на подорожание, эксперты не исключают увеличения количества отдыхающих из России за счет потепления российско-украинских отношений.

По официальным данным, в прошлом году в Крыму отдохнули пять миллионов человек - на 700 тысяч меньше, чем в 2008-ом.