Житель Конотопа зажег спичку на загазованной кухне

В пятиэтажном жилом доме в г. Конотоп Сумской области 15 мая произошел взрыв природного газа, используемого в быту.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, в результате взрыва пострадал один человек, который сейчас находится в больнице.

Всего в результате взрыва были повреждены три квартиры - разрушены плиты перекрытия и перегородки соседних квартир.

Предварительная причина аварии - грубое нарушение абонентом правил безопасного пользования газовыми приборами, в результате чего помещение кухни стало загазованным. Взрыв произошел после того, как житель квартиры зажег спичку.