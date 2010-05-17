Житель Конотопа зажег спичку на загазованной кухне
22:51, 17 мая 2010Общество
1249
В пятиэтажке разрушены плиты перекрытия
В пятиэтажном жилом доме в г. Конотоп Сумской области 15 мая произошел взрыв природного газа, используемого в быту.
Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, в результате взрыва пострадал один человек, который сейчас находится в больнице.
Всего в результате взрыва были повреждены три квартиры - разрушены плиты перекрытия и перегородки соседних квартир.
Предварительная причина аварии - грубое нарушение абонентом правил безопасного пользования газовыми приборами, в результате чего помещение кухни стало загазованным. Взрыв произошел после того, как житель квартиры зажег спичку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter