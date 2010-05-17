Сегодня на улицах Киева прибавится милиционеров

В Киеве во время двухдневного официального визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА охрану общественного порядка будут обеспечивать 3,7 тыс. работников Министерства внутренних дел и бойцов Внутренних войск.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

По данным ЦСО, усиление охраны будет происходить во всех местах, где в рамках визита 17-18 мая будет находиться российский Президент.