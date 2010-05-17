Сегодня на улицах Киева прибавится милиционеров
10:40, 17 мая 2010Общество
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Усиление охраны
В Киеве во время двухдневного официального визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА охрану общественного порядка будут обеспечивать 3,7 тыс. работников Министерства внутренних дел и бойцов Внутренних войск.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.
По данным ЦСО, усиление охраны будет происходить во всех местах, где в рамках визита 17-18 мая будет находиться российский Президент.
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