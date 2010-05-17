Медведев рассказал о концепции ночного сторожа

Руководство Украины и Российской Федерации должно создать благоприятный инвестиционный климат для бизнеса.

Такое мнение Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал в интервью украинским СМИ накануне своего визита в Киев.

«Если говорить серьезно, то, я считаю, что все-таки мы должны на государственном уровне дать какие-то импульсы. Именно поэтому в ходе своего пребывания я собираюсь провести не только официальные мероприятия: переговоры с Президентом, проведение межгоскомиссии Россия – Украина, но и встречу с деловым миром», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, это особенно полезно с учетом того, что многие контакты были заморожены.

Также он отметил, что в ряде случаев у РФ даже есть претензии, по поводу того, как поступали с российскими инвестициями, хотя они сейчас частично снимаются.

«К сожалению, это было связано с внутриполитическими дрязгами, которые в тот период были у вас. Но, тем не менее, сейчас нужно из этой ситуации выходить и стараться создавать максимально благоприятный инвестиционный климат. Ради этого я и хотел бы встретиться с украинскими бизнесменами», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.

Он убежден, что толчок на межгосударственном уровне нужно дать, но прямое руководство инвестициями, какими-то проектами со стороны государства и со стороны правительства представляется не всегда продуктивным, особенно когда речь идет о приходе частных инвесторов.

«Желательно, чтобы они сами чувствовали влечение друг к другу. Задача государства охранять эти инвестиции. Есть известная концепция государства так называемого ночного сторожа. Это, наверное, некое преувеличение, но, тем не менее, государство должно стоять на страже, а, собственно, бизнес-контакты должны вестись представителями деловой элиты», - считает Д.МЕДВЕДЕВ.