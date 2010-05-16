Защитница украинского дубляжа ушла, потому что не хотела "ползти назад"

Экс-глава Госслужбы кинематографии Анна Чмиль уволилась, потому что не хотела "ползти назад" в вопросе украинского дубляжа кинофильмов.

Об этом она заявила в комментарии сайту партии "За Украину".

"Я свою позицию относительно украинского дубляжа заявляла везде, в том числе и в средствах массовой информации и демонстрировала это своими действиями. Я думаю, что поступила правильно. Ползти назад я тоже не могу", - сказала она.

"Украинский дубляж был, есть и будет, потому что есть законы, Конституция и решение Конституционного Суда (обязывающие дублировать фильмы на украинский язык). И пусть Табачник и Семиноженко говорять себе, что хотят", - отметила Чмиль.

"До того момента, пока они не изменят закон, а он уже вносился в сессионный зал и не был поддержан, ничего никому не удастся отменить", - убеждена она.

Как известно, ранее правительство приняло решение об увольнении Чмиль с должности главы Госслужбы кинематографии согласно ее заявлению и выходом на пенсию.

Украинская правда