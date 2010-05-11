Муж вылил жене кислоту в глаза
21:02, 11 мая 2010Общество
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Семейная ссора в Умани
В Умани Черкасской области 56-летний муж во время семейной ссоры облил химической кислотой 53-летнюю жену.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области, женщина госпитализирована с химическим ожогом лица 1-й степени и ожогом обоих глаз.
Правоохранители задержали мужчину, он сознался в содеянном.
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