Муж вылил жене кислоту в глаза

В Умани Черкасской области 56-летний муж во время семейной ссоры облил химической кислотой 53-летнюю жену.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области, женщина госпитализирована с химическим ожогом лица 1-й степени и ожогом обоих глаз.

Правоохранители задержали мужчину, он сознался в содеянном.