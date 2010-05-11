В Макеевке накрыли нелегальный шахтный комплекс

В Макеевке Донецкой области милиция выявила масштабное нелегальное шахтное производство.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По словам начальника спецотдела областного Управления госслужбы борьбы с экономической преступностью Александра ВЫБОРНОВА, незаконная добыча угля выявлена на территории Горняцкого района Макеевки. «Нелегальный шахтный комплекс насчитывал 10 «копанок» и располагался на территории заброшенного дачного поселка», - сказал начальник спецотдела.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр), описано около 500 тонн угольной массы, изъято горно-шахтное оборудование.

«Собраны все необходимые материалы доследственной проверки, организованы мероприятия по ликвидации «копанок», ведется поиск организаторов», - отметил А.ВЫБОРНОВ.