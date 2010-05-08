ДТП на трассе Борисполь-Запорожье: трое погибших и шестеро раненных
10:46, 08 мая 2010Общество
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Столкнулись ВАЗ и ГАЗ
Вчера в 16.20 в Черкасской области на 103-м км автотрассы Борисполь-Запорожье произошло столкновение автомобилей “ВАЗ-21063” и “ГАЗ-3110”.
Вследствие ДТП оба водителя и один пассажир автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия, а еще четверо пассажиров автомобиля “ВАЗ” и двое пассажиров автомобиля “ГАЗ” были госпитализированы, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
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