ДТП на трассе Борисполь-Запорожье: трое погибших и шестеро раненных

Вчера в 16.20 в Черкасской области на 103-м км автотрассы Борисполь-Запорожье произошло столкновение автомобилей “ВАЗ-21063” и “ГАЗ-3110”.

Вследствие ДТП оба водителя и один пассажир автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия, а еще четверо пассажиров автомобиля “ВАЗ” и двое пассажиров автомобиля “ГАЗ” были госпитализированы, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.