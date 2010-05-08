На майские праздники назначены еще 66 поездов (список)

По состоянию на 7 мая «Укрзализныця» включила в расписание 66 дополнительных поездов на майские праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, Приднепровская железная дорога назначила 19 поездов; Юго-Западная – 13; Одесская – 11; Львовская – 9; Донецкая – 8; Южная – 6 поездов.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

В частности, ко дню Победы назначены 34 поезда. Составом Приднепровской железной дороги: №522/521-282/281 Симферополь – Киев – Симферополь (Запорожье), №238/237-231/232 Симферополь – Киев, №204/203 Севастополь – Москва, №208/207 Симферополь – Москва, №58/57 Симферополь – Киев, №58/57-247/248 Симферополь – Киев – Симферополь, №238/237-182/181 Симферополь – Киев – Симферополь, №522/521-182/181 Симферополь – Киев – Запорожье, №248/247 Запорожье – Киев – Днепропетровск, №558/557 Симферополь – Киев, №232/231-294/293 Симферополь – Киев, №583/584 Запорожье – Умань, №542/541-182/181 Симферополь – Киев. Составом Львовской железной дороги: №592/529 Львов – Киев, №270/269 Львов – Киев – Ивано-Франковск, №538-219/220 Львов – Киев – Ивано-Франковск, №253/254-525 Ивано-Франковск – Киев, №502/225 Львов – Киев, №147 Киев – Львов. Составом Донецкой железной дороги: №577/578-576/575 Донецк – Киев, №524/523-528/527 Луганск – Киев, №277/278 Донецк – Симферополь, №577/578-590/589 Донецк – Киев – Луганск. Составом Юго-западной железной дороги: №207/208 Киев – Ужгород, №58/57 Киев – Симферополь, №252/251 Киев – Москва, №558/557 Киев – Симферополь. Составом Одесской железной дороги: №432/431 Одесса – Харьков, №590/589 Одесса – Симферополь, №420/419 Николаев – Киев, №574/573-586/585 Одесса – Севастополь. Составом Южной железной дороги: №561/546 Харьков – Симферополь, №175/176 Харьков – Симферополь, №219/220 Харьков – Симферополь.

Также на 7-9 мая российские железнодорожники назначили поезда №251/252 Москва – Киев отправлением из Москвы 8.05, из Киева – 8.05, №259/234 Москва – Киев отправлением из Москвы 8.05, из Киева – 9.05, №125/104 Москва – Киев отправлением из Москвы 7.05, из Киева – 9.05.