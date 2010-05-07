В Днепропетровске 65-летие Победы решили отметить факельным шествием

В Днепропетровске 8 мая вечером по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится факельное шествие молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, в мероприятии примут участие более 5 тысяч студентов днепропетровских вузов. Под музыку духового оркестра они пройдут по центральному проспекту областного центра к главному памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны – Монументу славы, где ожидается встреча молодежи с ветеранами войны и праздничный фейерверк.

И.КУЛИЧЕНКО также сообщил, что 9 мая в Днепропетровске впервые за годы Независимости состоится парад войск Днепропетровского гарнизона.

На центральной площади города в течение праздничного дня будет демонстрироваться военная техника.