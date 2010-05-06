Премьер Крыма божится, что не "отнимал" у Украины Севастополь

Глава Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ опровергает сообщения о том, что он якобы назвал Севастополь не украинским городом.

Об этом говорится в его комментарии, переданном агентству УНИАН.

«Мое высказывание дословно звучало так: «Нельзя сказать, что Севастополь - не украинский город. Просто его традиционно называли городом славы русских моряков», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Он предполагает, что, по-видимому, произошла досадная ошибка, и журналист, цитирующий его высказывание, просто-напросто потерял одну частицу «не». «А это совершенно исказило сказанную мной фразу. Поэтому я еще раз подчеркиваю – я сказал, что нельзя считать Севастополь не украинским городом. Я хотел бы, чтобы все знали и понимали – границы Украины являются нерушимыми и это не препятствует, а наоборот - укрепляет нашу дружбу с Россией», - подчеркнул В.ДЖАРТЫ.

Как сообщалось, 5 мая российское агентство РИА «Новости» распространило интервью с высказыванием руководителя крымского правительства о том, что он не считает Севастополь украинским городом. "Согласитесь, нельзя сказать, что Севастополь - это украинский город. Его испокон веков называли российским городом, городом российской славы. И мы должны гордиться, что там находится российский Черноморский флот», - цитировали слова В.ДЖАРТЫ.

В том же день заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО высказал мнение, что и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, и правоохранительные органы должны адекватно отреагировать на слова В.ДЖАРТЫ о том, что Севастополь не является украинским городом.