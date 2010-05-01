Леворадикальную молодежь не допустили к первомайской демонстрации

В Севастополе леворадикальную молодежь не допустили кучастию в первомайской демонстрации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН ее представители, несмотря на поданное уведомление в органы местной власти о намерении принять участие в демонстрации, милиция не пропустила на площадь Нахимова, где проводился митинг и выстраивались колонны для последующей демонстрации, колонну демонстрантов, состоявшую примерно из 30 молодых человек анархических и коммунистических убеждений. Молодежь держала в руках два баннера: «Нет войне между народами, нет мира между классами», «Свобода. Равенство. Анархокоммунизм». Молодые люди держали в руках также знамена красного, черного и черно-красного цветов.

Как утверждают активисты этих организаций, в момент раздачи листовок были задержаны 3 человека, их доставили в райотдел милиции. Через 30 минут, после составления протокола, они были отпущены.