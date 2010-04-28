Клюев: государство должно сохранить контроль над стратегическими предприятиями

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ убежден, что в результате приватизации государство должно сохранить контроль над стратегическими предприятиями и рынками.

Об этом А.КЛЮЕВ заявил в комментарии УНИАН.

Он также сообщил, что для ускорения принятия качественной программы приватизации поручил детально проработать ситуацию по каждому объекту, который предлагается для продажи.

Перед утверждением плана приватизации, убежден А.КЛЮЕВ, власть должна представить анализ по каждому предприятию относительно необходимости продажи, отсутствия рисков для возможностей государства влиять на ситуацию на конкретных рынках. Должно быть четкое обоснование относительно долей, которые будут подлежать продаже, необходимости проведения подготовительных процедур, основных параметров конкурсных условий для инвесторов по развитию предприятий, социальным и экологическим гарантиям.

Согласно поручению вице-премьера, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, уполномоченные управлять государственным имуществом, подготовят списки предприятий, которые целесообразно оставить в государственной собственности, независимо от того, существуют ли ограничения на их приватизацию, а также список объектов, которые предлагается приватизировать.

«В этом процессе будет исключительно государственный подход. Мы не позволим наскоро растянуть остатки государственной собственности. У правительства должны остаться рычаги влияния на стратегические отрасли отечественной экономики», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что правительство выступает за создание максимально благоприятных условий для частного бизнеса и продолжение процесса приватизации, однако «до детального обоснования и анализа всех рисков важные объекты продаваться не будут».

«Для нас главное не только наполнить бюджет, что, безусловно, важно, но и обеспечить перспективы для качественного развития как отдельных отраслей, так всей экономики Украины», - заявил первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» план доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10,263 млрд. грн.