Мужчина получил электроожоги во время кражи проводов

Во время кражи электропроводов в селе Гельмязив Золотоношского района Черкасской области 23-летний местный житель был поражен электрическим током.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, вор получил ожоги ноги и живота ІІІ степени (35%), и был доставлен в реанимационное отделение Золотоношской районной больницы в тяжелом состоянии.