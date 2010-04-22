Мужчина получил электроожоги во время кражи проводов
01:28, 22 апреля 2010Общество
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Сообщение из Черкасской области
Во время кражи электропроводов в селе Гельмязив Золотоношского района Черкасской области 23-летний местный житель был поражен электрическим током.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, вор получил ожоги ноги и живота ІІІ степени (35%), и был доставлен в реанимационное отделение Золотоношской районной больницы в тяжелом состоянии.
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