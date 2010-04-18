Семиноженко: отказ от запаса урана дает толчок развитию науки

Отказ от использования высокообогащенного урана открывает перед Украиной широкие перспективы сотрудничества с США в ядерной сфере.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО, отвечая на вопрос о влиянии на развитие отечественной науки отказа от использования высокообогащенного урана.

В.СЕМИНОЖЕНКО положительно оценил такое решение, аргументировав его возможностью внедрения в Украине новейших технологий в ядерной сфере, в частности, в сфере атомной энергетики.

«Только положительно, потому что только будут усиливаться сейчас совместные работы с Соединенными Штатами именно в сфере ядерных технологий. Сегодня весь мир переходит на необогащенный уран для нового поколения ядерных реакторов, на базе которых будут безопасные атомные станции. Украине также нужно успеть быть на мировом уровне во всех разработках», - подчеркнул В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он также отметил, что работы в Харьковском физико-техническом институте не будут прекращаться, и по этому вопросу этого уже достигнута принципиальная договоренность с послом США в Украине.

«Работы с Харьковским физико-техническим институтом, которые проводятся по так называемым критическим сборкам, они не только не останавливаются, они еще получат больший толчок и более динамичное продолжение. Об этом как раз вчера я разговаривал с послом Соединенных Штатов Америки, и это было подтверждено, информация на этот счет уже есть», - заверил В.СЕМИНОЖЕНКО.