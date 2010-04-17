Литовская община Киева проводит субботник на Замковой горе
06:37, 17 апреля 2010Общество
1216 0
Убирать склоны придут работники посольства
Сегодня в 9.00 представители литовской общины Киева проведут субботник на склонах Замковой горы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, убирать склоны у Андреевского спуска выйдут сотрудники Посольства Литовской Республики в Украине во главе с послом Пятрасом ВАЙТЕКУНАСОМ, а также сотрудники Генеральной дирекции Киевсовета по обслуживания иностранных представительств во главе с гендиректором Павлом КРИВОНОСОМ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter