Приватбанк заплатит $1000000

Правление КБ "ПриватБанк" гарантирует вознаграждение в сумме 1 млн. долларов США за сведения, которые будут реально способствовать установлению и привлечению к уголовной ответственности виновных в покушении на убийство председателя инновационного фонда "Славутич-капитал", кандидата в депутаты Днепропетровского областного совета Геннадия КОРБАНА.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

УМВД обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией относительно раскрытия убийства, обратиться по телефонам в Днепропетровске (с 09.00 до 19.00): 45-30-65, 45-24-33 и по круглосуточному номеру 8-066-708-66-52.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 марта в центре Днепропетровска было совершено покушение на кандидата в депутаты Днепропетровского областного совета Г.КОРБАНА. По информации Центра общественных связей Управления МВД Украины в Днепропетровской области, в 22.15 на телефон дежурной части Днепропетровского городского управления внутренних дел поступило сообщение от граждан, что несколькими минутами раньше неизвестный обстрелял автомобиль «Мерседес» у дома №4 на площади Шевченко в центре города. По данным свидетелей, неизвестный осуществил несколько автоматических очередей по автомобилю с крыши здания, расположенного во дворе указанного дома.

Как выяснилось, в обстрелянном автомобиле находились Г.КОРБАН и его охранник. Г.КОРБАН в результате обстрела не пострадал, его охранник получил несколько ранений.

По факту покушения на убийство Г.КОРБАНА прокуратурой Октябрьского района Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Г.КОРБАН баллотируется в облсовет по списку избирательного блока “Народный Союз Наша Украина”. Он является председателем наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании “Славутич-капитал”, председателем наблюдательного совета Южного горно-обогатительного комбината, членом наблюдательного совета Никопольского ферросплавного комбината и АО “Укрнафта”.