За 4 дня из сеток браконьеров морская охрана вытянула более 30 дельфинов

За прошедшие четверо суток экипаж корабля Морской охраны спецназначения Госпогранслужбы «Аметист» обнаружил в браконьерских сетях 34-х дельфинов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Однако лишь нескольких животных удалось спасти. Так, лишь за вчерашний день пограничники подняли около 15 километров сетей, в которых было 26 камбал-калканов (из них 17 - живых) и 8 мертвых дельфинов. И если за калканов в Турции браконьеры могут получить немалые деньги, то дельфины становятся случайными жертвами промысла - их не употребляют в пищу, отмечают пограничники.

В целом, «Аметист» уже пятые сутки ведет поиск и выборку сетей в том районе Черного моря, где в начале минувшей недели были выявлены 2 турецкие браконьерские шхуны. За этот период поднято более 40 километров сетей, в которые, кроме дельфинов и камбалы, попали также осетры, морские лисы и черноморские акулы катраны.

Как сообщалось, 5 апреля пограничный корабль «Павел Державин» задержал турецкие шхуны «Muamer reis» и «Baba Hasan», которые незаконно зашли на промысел в украинскую экономзону. На днях Приморский районный суд города Одессы принял решение о конфискации в пользу государства шхуны «Baba Hasan» с орудиями лова. Если капитан судна не подаст апелляцию, это решение суда вступит в силу через неделю.