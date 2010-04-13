Индекс Dow Jones впервые за полтора года превысил 11000 пунктов
02:17, 13 апреля 2010Общество
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В США завершились биржевые торги
Американские биржевые индексы по итогам торгов 12 апреля показали рост на фоне благоприятных новостей из Евросоюза, где принято решение об объемах и условиях кредитования Греции, сообщает France Press.
Dow Jones повысился на 0,09%, достигнув 11007,40 пунктов. Впервые за полтора года средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших корпораций преодолел психологически важную отметку 11000.
S&P 500 (индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний) повысился на 0,18%, достигнув 1196,54.
NASDAQ (индекс высокотехнологичных компаний) повысился на 0,16%, достигнув 2457,87.
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