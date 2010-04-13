Индекс Dow Jones впервые за полтора года превысил 11000 пунктов

Американские биржевые индексы по итогам торгов 12 апреля показали рост на фоне благоприятных новостей из Евросоюза, где принято решение об объемах и условиях кредитования Греции, сообщает France Press.

Dow Jones повысился на 0,09%, достигнув 11007,40 пунктов. Впервые за полтора года средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших корпораций преодолел психологически важную отметку 11000.

S&P 500 (индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний) повысился на 0,18%, достигнув 1196,54.

NASDAQ (индекс высокотехнологичных компаний) повысился на 0,16%, достигнув 2457,87.