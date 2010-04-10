Польский атташе назвала выставку "Волынская резня" манипуляцией

Фотовыставка «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» в Украинском доме в Киеве является «острой манипуляцией», заявила в эфире Радио "Свобода" Ольга Гнатюк, атташе по вопросам науки и культуры посольства Польши в Украине.

«Она рассказывает, в первую очередь, о польских жертвах, между тем, как название говорит о польских и еврейских жертвах. Необходимо понять, что там есть жертвы и чисток в Галичине, и чисток на Волыни. Нельзя все без разбора вбрасывать под такой лозунг «Волынская резня», просто ради этого слова «резня». Это делается ради того, чтобы вызывать острые эмоции. И я как представитель посольства и как человек с ученым званием историка, как профессор Варшавского университета, резко высказываюсь против таких злоупотреблений», – заявила Ольга Гнатюк.

По ее словам, Украина и Польша за годы независимости имеют «очень хорошие наработки и мы не должны позволить их уничтожить».

Организаторами выставки в Украинском доме, которая открылась накануне, является «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» и «Общество увековечения памяти жертв преступлений украинских националистов» (Польша).