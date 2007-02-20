МИД Украины опровергает предположения об экспорте радиоактивной металопродукции

МИД Украины отвергает обвинение в якобы поставках радиоактивной металлопродукции украинского происхождения.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, переданном УНИАН.

“Сообщение о поставках радиоактивной металлопродукции украинского происхождения является абсолютно безосновательным и не отвечают действительности”, - отмечается в комментарии.

По информации МИД, Минпромполитики Украины и соответствующими ведомствами и организациями проведен обстоятельный анализ системы радиационного контроля, который осуществляется на предприятиях-производителях и в пунктах таможенного оформления экспорта.

В МИД отмечают, что радиационный контроль металлопродукции, которая вывозится за пределы таможенной территории Украины, осуществляется в Украине в соответствии с Законом Украины „О металлоломе”, требований „Государственных санитарно-экологических правил и норм радиационной безопасности при проведении операций с металлоломом” и других нормативно-правовых актов, отвечающих международной практике.

Радиационный контроль выпускаемой металлопродукции, а также металлолома, чугуна, стали и металлопродукции осуществляется заводскими службами по радиационной безопасности под постоянным контролем органов регулирования радиационной и ядерной безопасности Украины. В случае выявления металлолома, радиационный фон которого превышает допустимый, такой металлолом подлежит дезактивации до установленных норм или захоронению как радиоактивные отходы», - говорится в комментарии.

Кроме того, в МИД отметили, что радиационная чистота конечной металлопродукции зависит не от металлолома, а от чугуна и стали, каждая плавка которых подвергается радиационному контролю на всех металлургических предприятиях Украины.

Кроме того, отмечают в МИД, на металлургических предприятиях Украины уделяют особое внимание металлопродукции, отгружаемой на экспорт. В частности, разработаны и внедрены системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов, осуществляется радиационный контроль со стороны независимых организаций, отбираются и сохраняются арбитражные пробы из каждой плавки чугуна и стали для обеспечения возможности проверки результатов радиационного контроля независимой экспертизой и тому подобное.

В МИД также отмечают, что на протяжении последних 15-ти лет на металлургических предприятиях Украины не было ни одного случая превышения допустимых концентраций радионуклидов в стали и чугуне.

Украинская металлопродукция, которая вывозится за пределы таможенной территории Украины, в каждом пункте пересечения границы, кроме таможенного контроля, подлежит и радиологическому контролю. При этом такой контроль может быть осуществлен страной-импортером украинской металлопродукции.

Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что было подписано ряд депутатских запросов российского парламентария Валерия ГАРТУНГА к нескольким министрам РФ. Депутат не исключает, что в Россию из Украины систематически поставляется металлопродукция, содержащая радиоактивный металл.

Российская сторона утверждает, что речь идет о материалах, что на протяжении трех лет Украина очищает и перерабатывает металлолом, вывезенный из территории Чернобыльской АС, смешивает с чистым металлом и поставляет в Европу, Китай и Россию.

17 января Министерство промышленной политики заявило об отсутствии фактов экспортных поставок радиационной металлопродукции из Украины.