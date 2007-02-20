Кабмин: БЮТ и Наша Украина проявили безграничный цинизм

Сегодня Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» в очередной раз продемонстрировали безграничный цинизм своей политики. Ведь именно эти политические силы и политики, находящиеся в настоящее время в оппозиции, своими неразумными действиями создали ситуацию, на которой спекулируют.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Кабинета Министров Украины, переданном УНИАН.

Как отмечается в документе, правительство Ю.ТИМОШЕНКО несет главную ответственность за рост цен на газ, тарифов на электроэнергию и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Ю.ТИМОШЕНКО лично в августе 2005 года приняла решение разорвать крайне выгодное для Украины пятилетнее соглашение о поставках российского газа по цене 48$ за тысячу кубических метров. Увеличение после этого цены на импортированный газ в два раза неминуемо повлекло рост цен на продукты питания, товары народного потребления, скачек тарифов на электроэнергию и услуги ЖКХ, - отмечается в заявлении.

Поэтому, заявляет пресс-служба правительства, абсолютно цинично перекладывать ответственность за увеличение цен и тарифов на правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, которое не принимало решений о таком повышении.

Пресс-служба напоминает, что после расторжения 23 августа 2005 года долгосрочного договора о поставках газа из России власть полгода держала страну в состоянии экстремальной неопределенности. Только в начале января 2006 года правительство Юрия ЕХАНУРОВА (в котором, кстати, нынешний лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отвечал за блок социальных вопросов, среди которых самые главные, – обеспечить людей теплом и электроэнергией) подписало соглашение о поставках газа по цене, вдвое более выше, чем раньше.

Как отмечает пресс-служба Кабмина, такое стремительное изменение цены на стратегический для страны энергетический импорт требовало немедленного, решительного социально-экономического реагирования со стороны правительства. Однако озабоченное конъюнктурными предвыборными рассуждениями правительство Ю.ЕХАНУРОВА совсем забыло об ответственности перед страной, пошло на сознательный обман народа, не изменяя цены и тарифы до 30 марта, то есть, до завершения избирательной кампании. Правительство не приняло никаких мер для предупреждения назревающего кризиса, и только 30 марта 2006 года увеличил тарифы на электроэнергию.

Как отмечается в заявлении, такая политика изо дня в день сознательно «загоняла» в убытки государственные компании, поставляющие газ и электроэнергию населению, бюджетным организациям, промышленности – в том числе, и частному бизнесу. Накапливались колоссальные долги за потребленные энергоресурсы.

Только 28 апреля 2006 года правительство Ю.ЕХАНУРОВА установило новые цены на газ, которые предусматривали 4-кратное внезапное повышение цены на газ для населения!

В то же время, из-за затягивания после выборов с формированием органов местного самоуправления, которые, согласно законодательству уполномочены устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, эти тарифы не были сформированы до осени 2006 года. В итоге возникли огромные долги у коммунальных предприятий, бюджетных организаций, - отмечает пресс-служба правительства.

Все вместе это привело к полному разбалансированию финансовой системы государства.

Как отмечается в документе, “люди должны знать, что Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА приняло от предшественников, нынешних «радетелей народного блага», не только пустую казну, не только пустые склады топлива и газохранилища, но и долги в размере более 8 миллиардов гривен, а также не выполненные и ничем не обеспеченные обязательства государства по социальной защите”.

С 23 августа 2005 года, когда Ю.ТИМОШЕНКО разорвала соглашение на поставку газа из России, до 4 августа 2006 года, когда народное волеизъявление прекратило полномочия правительства Ю.ЕХАНУРОВА, ни первое, ни второе из этих правительств абсолютно ничего не сделали для компенсации населению, бюджетным организациям, промышленности критического прыжка цен на энергоносители, - заявляет пресс-служба правительства.

И Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО за все это время ни разу не требовал от своих правительств навести порядок в государственных финансах, предотвратить сползание экономики в долговой коллапс, не требовал компенсировать затраты людям и поднять стандарты социальной защиты, - подчеркивается в заявлении.

“Наше Правительство и антикризисная коалиция в парламенте хотят, чтобы люди в Украине осознали глубину пропасти, в которую толкала страну «помаранчевая команда», ведь Украина стояла на пороге самого серьезного социально-экономического кризиса за всю свою историю”, - заявляет пресс-служба правительства.

Как отмечается в заявлении, “только ценой огромного напряжения сил, благодаря решительному выполнению антикризисной программы, удалось оздоровить ситуацию, добиться финансовой стабилизации, частично решить долговые проблемы (в первую очередь, долгов по зарплате, пенсиям и социальным пособиям, на что Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА направило в конце 2006 года более чем 1,5 миллиарда гривен). Вернулись достаточно высокие темпы развития экономики”.

“Уже 1 декабря 2006 года Правительство смогло уверенно, планомерно поднять размер минимальной зарплаты и пенсии, а вместе с этим реальные зарплаты и пенсии выросли в среднем на 15,7%.

Малообеспеченным слоям населения мы полностью компенсировали повышение тарифов на услуги ЖКХ, решение о котором принимали местные органы власти”, - заявляет пресс-служба правительства.

Главная проблема, возникшая потом перед Правительством – добиться компенсации для среднеобеспеченных слоев населения. Поэтому было принято решение об ограничении платы за услуги ЖКХ: не более 15% совокупного дохода для семей инвалидов, пенсионеров, неработающих и не более 20% - для всех остальных семей.

“Правительство не несет ответственности за резкое повышение тарифов местными органами власти, которыми в большинстве руководят представители БЮТ, «Нашей Украины» и их сателлитов”, - заявляет пресс-служба Кабмина.

В правительстве уверены, что сегодняшние безответственные, откровенно популистские попытки сорвать работу Верховной Рады Украины и осложнить работу Правительства – не что иное, как попытка дестабилизировать ситуацию в то время, когда она существенно улучшилась и дает все основания с оптимизмом смотреть вперед, заявляет пресс-служба.

По данным пресс-службы, по итогам первого квартала будут повышены минимальные зарплата и пенсия. Вырастет зарплата в промышленности и бюджетной сфере. Вырастет реальный размер пенсий. Таким образом, на протяжении 2007 года семьям со средними доходами не только будут компенсированы расходы, связанные с подорожанием энергоносителей, но и будет обеспечен рост реальных доходов населения.

Как отмечается в заявлении, Правительство, которое сейчас тщательным образом и планомерно контролирует процесс формирования тарифов местной властью, обеспечит пересмотр необоснованно завышенных тарифов. Должностные лица, виновные в незаконном завышении, понесут ответственность.

Однако, заявляет пресс-служба, Правительство не упрощает ситуацию. В результате провокаций БЮТ и «Нашей Украины» в государстве резко упал уровень платежей за газ, электроэнергию, услуги ЖКХ. Опять создаются долги за потребленные энергоресурсы и услуги.

Нас опять толкают к пропасти, от которой с огромными усилиями удалось отойти.

Поэтому Правительство заявляет: мы не поддадимся ни на какой шантаж и провокации, обеспечим стабильное развитие страны в соответствии с законодательно утвержденными планами и программами, обеспечим надежную социальную защиту наших граждан.