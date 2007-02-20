Врачи спасли новорожденного ребенка весом 284 грамма (фото)

Меньше 22 недель провела в утробе своей матери новорожденная американка Амилия Тейлор.

По данным университета штата Айова, который отслеживает данные о преждевременно родившихся детях во всем мире, это рекорд в медицинской истории.

Амилия только что выписана из клиники в Майями (штат Флорида), где она появилась на свет 24 октября прошлого года. В тот момент вес младенца не достигал и 285 граммов, а рост - 25 сантиметров, то есть чуть больше стандартной шариковой ручки.

Ранее врачи считали, что детей, чей вес при рождении не превышает 400 граммов, выхаживать нет смысла, и по поводу шансов Амилии на выживание особых иллюзий не питали.

Врачи не питали особых надежд на выживание ребенка

Однако девочка отчаянно боролась за свою жизнь - и именно поэтому получила от родителей свое имя, которое на латыни значит "несдающаяся".

Сейчас девочка весит уже почти 2 килограмма. Еще 10 лет назад, говорят специалисты, о подобном и мечтать было нельзя.

Тем не менее врачи баптистской детской больницы в Майами, в которой родилась Амилия, предупреждают: за младенцем и сегодня требуется особый уход, так как девочка страдает астмой и кислородной недостаточностью.

А мать ребенка говорит, что хуже всего для нее было то, что даже через полтора месяца после появления дочери на свет ее все еще нельзя было брать на руки: она была слишком маленькой и хрупкой.

Би-би-си