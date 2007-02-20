Филипп Киркоров боится за свою жизнь

После покушения на Руссо Филипп Киркоров всерьез опасается за собственную жизнь, сообщает "Твой день".

Певец значительно усилил охрану и на гастролях передвигается только в сопровождении патруля.

На концерт в Нижний Новгород артист приехал с кортежем на трех автомобилях. В каком из них был Филипп, не знал никто, кроме телохранителей.

Служба безопасности отеля «Волна» была поднята на ноги еще накануне приезда звезды. Неприметный патрульный автомобиль курсировал вокруг отеля с полуночи.

По дороге на концерт кортеж певца сопровождали еще и машина ДПС с включенным сигналом, и джип с охраной. В кинозал Филипп прошел через черный вход, спрятав лицо за внушительной меховой шапкой.