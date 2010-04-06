Французы предлагают утилизировать метан на 5 шахтах Донецкой области

Французские инвесторы в рамках Киотского протокола предлагают Украине на пяти шахтах Донецкой области реализовать новый экологический проект по отбору и утилизации метана.

Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на посла Франции Жака ФОРА.

«В рамках сотрудничества между Францией и Донецкой областью действительно существует такой проект. Наши компании предлагают утилизацию метана, чтобы его, как правило, негативное действие превратить в позитив», - прокомментировал посол Франции.

Эксперты считают, что проекты, связанные с обезвреживанием и использованием метана на шахтах Донецкой области, очень перспективны. Ведь в первую очередь здесь речь идет о спасении жизни шахтеров. Именно скопление метана чаще всего приводит к взрывам и трагедиям на угольных предприятиях.

Кроме того, это также решение энергетической проблемы, отметил в интервью «Немецкой волне» научный работник, директор геологоразведочного предприятия Николай ЖИКАЛЯК. По его словам, во времена, когда газ стоил копейки, использовать метан с экономической точки зрения было нецелесообразно. Но из-за энергетического кризиса сейчас стоит обратиться к нетрадиционным энергоресурсам, тем более что запасы метана огромные.

Утилизация метана, добавил эксперт, позволила бы уменьшить вредные выбросы в атмосферу и улучшить экологию региона. Однако на реализацию таких проектов собственных средств на большинстве шахт нет. Поэтому вся надежда на инвесторов.

Согласно информации специалистов, метан, как и обычный газ, можно использовать для выработки электроэнергии, в металлургии, в химической промышленности. Отдельные угольные предприятия Донецкой области уже имеют успешный опыт использования метана как энергоносителя, преимущественно для локальных потребностей. Впрочем, для масштабных проектов, как, например, обеспечение теплоэнергией города, нужно создание специальной инфраструктуры и поставляющих комплексов, подчеркнул Н.ЖИКАЛЯК и добавил: «Это достаточно затратное дело для государства. Для этого понадобится и время, и большие средства».